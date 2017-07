SAMPDORIA: FERRERO "SCHICK ME LO TENGO. POI COSTERA' IL DOPPIO"

26 luglio 2017

"Schick sta molto bene, l'ho visto ieri, sarà una sorpresa della Sampdoria, me lo tengo". Così Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, sul futuro del giovane attaccante ceco tornato a Genova dopo che e' sfumato il trasferimento alla Juventus per i test medici. "L'importante è la salute del ragazzo, ha 20 anni, sarà un grande giocatore. Chi ha messo in dubbio questa cosa, l'anno prossimo lo vorrà dovrà raddoppiare la cifra", ha aggiunto Ferrero.