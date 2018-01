SAMPDORIA, EDER POTREBBE RITORNARE

10 gennaio 2018

Eder potrebbe ritornare alla Sampdoria, questa la suggestione rilanciata nelle ultime ore e che potrebbe riportare l'attaccante naturalizzato italiano nuovamente in blucerchiato. La squadra di Giampaolo è alla ricerca di rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo, mentre l'interista non riesce a trovare spazio con continuità nell'Inter di Spalletti. Al momento sembrerebbe soltanto un'idea ma dall'ambiente blucerchiato non filtrano smentite.