SAMPDORIA, CELTA VIGO SU ALVAREZ. ARRIVA QUAISON?

25 gennaio 2017

Futuro in Spagna per Ricky Alvarez? . Diventano sempre più insistenti i rumors circa un possibile interesse del Celta Vigo per l'argentino, con la società galiziana pronta a strapparlo alla Sampdoria già in questa sessione invernale. Per sostituirlo la società ligure ha già avviato i primi contatti con il Palermo per Robin Quaison.