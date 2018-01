SAMPDORIA, CAPRARI: "NAPOLI? NON SO NULLA"

30 gennaio 2018

"Non so niente del Napoli e sinceramente non ho fatto ancora nulla qua. Per questo prima di muovermi dalla Sampdoria vorrei fare qualcosa". Così ha risposto l'attaccante blucerchiato Gianluca Caprari alle voci di un possibile interessamento del Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni per acquistarlo e girarlo poi al Sassuolo per arrivare a Politano.