SAMPDORIA: BARRECA E SPORTIELLO NEL MIRINO

14/06/2018

La Sampdoria è molto attiva sul mercato e stando a quanto scrive Il Secolo XIX per la fascia sinistra resta in pole Antonio Barreca, 23 anni, in uscita dal Torino. Dirigenti blucerchiati hanno incontrato il suo agente Beppe Riso, con cui si è parlato anche di Marco Sportiello: il portiere di proprietà dell'Atalanta e nell'ultima stagione in prestito alla Fiorentina non dispiace ai blucerchiati.