SAMPAOLI NON ALLENERA' IL BARCELLONA

15 marzo 2017

Jorge Sampaoli non sarà il prossimo allenatore del Barcellona. Lo riporta oggi Radio Catalunya secondo cui il tecnico del Siviglia, inserito nella stretta rosa dei papabili per il dopo-Luis Enrique sulla panchina catalana, paga la scarsa conoscenza del club, nonché l'eliminazione precoce subita ieri sera in Champions contro il Leicester.