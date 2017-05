SAMPAOLI: "LASCIO IL SIVIGLIA PER L'ARGENTINA"

19 maggio 2017

Jorge Sampaoli ha confermato che a fine stagione lascerà la panchina del Siviglia per assumere la carica di commissario tecnico dell'Argentina. "Ho un contratto che la AFA dovrà risolvere parlando con il presidente del Siviglia", ha dichiarato il tecnico sudamericano come riporta Marca. "Non sto lasciando il Siviglia per un altro club, ma per la mia nazionale. E' una decisione presa con il cuore, per il mio paese".