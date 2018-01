SAMPAOLI: "ICARDI TENTATO DAL REAL"

30 gennaio 2018

Dalla Spagna rimbalzano le parole di Sampaoli, ct dell'Argentina. Intervistato da As il tecnico ha svelato che l'interesse del Real Madrid per Icardi è concreto: "So che è vicino al Real Madrid: il Real lo osserva e lui è tentato di andare". Parole importanti, che riaprono la questione cessione. In realtà Icardi ha una clausola da 110 milioni di euro attivabile solo dall'1 luglio al 15 luglio 2018. Vedremo se prima dell'estate l'Inter adeguerà il contratto alzando ulteriormente la clausola.