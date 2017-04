SAMPAOLI: "L'ARGENTINA NON MI HA CONTATTATO"

1 aprile 2017

E' sempre caldissima la panchina dell'Argentina dopo la sconfitta in Bolivia che complica i piani per la qualificazione ai mondiali. Il favorito alla successione di Bauza e l'allenatore del Siviglia Sampaoli che smentisce di essere stato contattato: "L'Argentina non mi ha chiamato perchè al momento c'è un altro tecnico che sta lavorando".