SAMP, WALACE PER IL POST-TORREIRA

1 giugno 2018

La Sampdoria avrebbe trovato il sostituto di Lucas Torreira, che sembra destinato a finire al Napoli: si tratta del brasiliano Walace, che gioca nell'Amburgo. Ventitré anni, era arrivato in Germania a gennaio dal Gremio per 10 milioni. Ha collezionato nove presenze, ma adesso vorrebbe provare un'esperienza in Italia: la Sampdoria ci sta pensando. Intanto, nelle prossime ore sarà ufficializzato l'addio del responsabile dell'area tecnica blucerchiata, Daniele Pradé: firmerà un contratto biennale con l'Udinese.