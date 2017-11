SAMP, TORREIRA: "ORA STO BENE QUI"

13 novembre 2017

Lucas Torreira ha fatto il punto sul suo futuro alla Sampdoria. "Ferrero e la mia clausola raddoppiata? Penso che sia una cosa molto importante, vuol dire che sto facendo bene. Al momento sono contento di essere qui, in un gruppo così importante, non penso a quello che succederà tra mesi. Adesso sto benissimo qui, più in là parleremo del futuro. La mia carriera è solo all'inizio", ha detto al Secolo XIX.