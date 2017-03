SAMP, TOMIC RINNOVA FINO AL 2020

31 marzo 2017

La Sampdoria ha comunicato di aver rinnovato il contratto del calciatore Michal Tomic. Il laterale slovacco della Primavera si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2020. Tomic, classe 1999, è stato convocato da Giampaolo per la prima volta in questo campionato lo scorso 2 febbraio in occasione della gara interna col Bologna.