SAMP, SONDAGGIO PER ROSSETTINI

30 luglio 2017

Nuovo obiettivo in difesa per la Samp: è Luca Rossettini del Torino. Il club del presidente Ferrero avrebbe contattato i granata, tanto che sarebbe in corso un vero e proprio dialogo nonostante il Toro, prima di prendere in considerazione un'eventuale cessione, voglia innanzitutto trovare un sostituto.