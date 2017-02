SAMP, SCHICK SEGUITO DA INTER, MILAN E FIORENTINA

1 febbraio 2017

Fiorentina, Milan ed Inter sulle tracce di Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria sta trovando poco spazio in blucerchiato, nonostante questo il ceco ha segnato 7 reti in 19 presenze tra Campionato e Coppa Italia. Numeri che non sono passati inosservati. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.