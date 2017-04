SAMP, REBUS TORREIRA

21 aprile 2017

Rebus Torreira in casa Samp. Giampaolo vorrebbe blindarlo insieme a Skriniar e Schick, ma i tre gioielli blucerchiati fanno gola a molti club e non sarà facile trattenerli. Sul fronte Torreira, in particolare, si registrano difficoltà su un eventuale prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Il procuratore Bentancur da diverso tempo infatti fa muro in attesa di offerte importanti per il suo assistito.