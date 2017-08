SAMP, PRESSING PER ZAPATA

24 agosto 2017

La Samp continua a lavorare per arrivare a Duvan Zapata. In mattinata il club blucerchiato ha incontrato gli agenti del giocatore per discutere di un eventuale passaggio e avrebbe incassato il via libera dell'attaccante. Prima di trattare col Napoli però occorrerà attendere la cessione di Schick.