SAMP, PRAET: "JUVE? NULLA DI GIA' SCRITTO"

18 gennaio 2018

Dennis Praet ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX in cui ha parlato anche dell'interessamento della Juventus in questa finestra di mercato. Le parole del centrocampista della Sampdoria: “Se mi hanno chiamato? Sì, ma non era come hanno scritto, tutto fatto. Fa piacere l'interesse della Juve ma erano parole per ora. Sono contento qui, anche se negli ultimi tempi le cose sono andate meno bene”.