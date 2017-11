SAMP, PRADE': "TORREIRA-ATLETICO MADRID? NULLA DI VERO"

1 novembre 2017

Il ds della Sampdoria Daniele Pradé ha parlato a Primocanale dell'attualità di casa blucerchiata. Anche in chiave mercato: "Torreira e l'interesse dell'Atletico Madrid? Sono molto amico del ds dell’Atletico Madrid Andrea Berta, sono molto amico anche di Simeone e non ci hanno mai interpellato su Torreira. Che poi Torreira sarà un giocatore fortemente cercato perché molto forte, questo è certo. Però garantisco che non c’è niente, sono solo voci".