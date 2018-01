SAMP, PRADE': "JUVE SU PRAET? NON C'E' NULLA"

24 gennaio 2018

Daniele Pradè ha parlato di Praet: "Col suo infortunio andremo sul mercato? Ora è presto per dirlo, dovremo valutare l’entità dell’infortunio. Ci sono già dei sostituiti in rosa ma certamente la sua assenza è pesante per noi". A proposito del centrocampista belga, il direttore dell'area tecnica della Samp ha spiegato: "E’ un grande giocatore, se ne parla poco ma è pronto per una grande squadra: viene poco esaltato ma è un giocatore forte. La Juventus su di lui? No, non c’è nulla adesso. Caprari e Zapata restano fino a giugno? Sì".