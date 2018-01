SAMP, OSTI: "GIACCHERINI? VEDIAMO DOMANI"

28 gennaio 2018

Il ds della Sampdoria, Carlo Osti, ha fatto chiarezza sul possibile arrivo di Giaccherini dal Napoli. "Giaccherini? Domani ci incontreremo a bocce ferme, anche con l’allenatore. Dobbiamo capire se lo dobbiamo far venire o andare avanti così. Caprari? Non ce l’hanno chiesto, non pensiamo ad un suo sostituto”, ha detto a Premium Sport.