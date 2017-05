SAMP, OSTI: "OBIETTIVO TENERE SCHICK UN ANNO"

10 maggio 2017

il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti parla del futuro di Patrik Schick: “Stiamo lavorando per trattenerlo ancora per una stagione, è sulla bocca di tutti, noi vorremmo convincere lui e i suoi agenti che un anno alla Samp potrebbe completare il suo percorso tecnico. Stiamo lavorando anche per questo.