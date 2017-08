Samp, Juve, Inter e infine Roma: la lunga estate di Schick

29 agosto 2017

Così il 22 giugno, il giorno dopo aver giocato contro l'Italia all’Europeo Under 21, l’attaccante vola a Torino per sostenere le visite mediche al J-Medical, luogo in cui passerà 8 ore. Dopo questo incontro non ci sarà nessuna ufficialità. Solo il 18 luglio si scoprirà il perché: dai test medici emerge un problema: Patrik Schick ha un’aritmia, così la Juve ha deciso di temporeggiare prima di acquistarlo definitivamente. Il 9 agosto il ceco fa degli accertamenti e il problema sembra essere risolto, ad affermarlo è Amedeo Baldari, responsabile sanitario blucerchiato: “Il ragazzo sta bene, siamo sereni e contenti. Le visite sono andate molto bene, eravamo tranquilli ma le abbiamo fatte per scrupolo. Non servono altre visite e l'aritmia cardiaca è stata superata. Non ci sono malattie cardiache come è stato appurato in questo centro da specialisti di altissimo livello”.



Così, dopo la bella notizia, l’Inter, pronta a offire oltre 30 milioni, inizia a interessarsi al talento ceco ma nella testa di Schick c’è solo la Juventus. Il 22 agosto si inserisce la Roma, che aveva adocchiato il giocatore della Samp già l’anno scorso, ma il 25 torna in campo la Juventus, da sempre il sogno del ceco. La trattativa a Genova tra Marotta e Paratici non va a buon fine: la Samp aveva chiesto 40 milioni per chiudere l’affare ma la Juve aveva presentato una proposta intorno ai 30. Il mercato è quindi ancora aperto fino al 28 agosto, quando avviene l’incontro nella Capitale: Schick è ufficialmente un giocatore della Roma, per Juve e Inter non ci sono più speranze. La società giallorossa ha acquistato l’attaccante ceco della Sampdoria per 42 milioni.