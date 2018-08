SAMP IN CERCA DI UN ATTACCANTE SVINCOLATO

22/08/2018

La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante svincolato da aggiungere alla rosa a disposizione di Marco Giampaolo. Come riporta il Secolo XIX, è tramontata l’ipotesi Borriello, ma ci sono altre piste praticabili sebbene non ci siano ancora vere trattative. Una porta a Samir Nasri, ex Arsenal e City che a breve finirà di scontare la squalifica per doping: altri nomi “papabili” sono quelli di Jerry Mbakogu e Santos Nilmar (ex Villarreal).