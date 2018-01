SAMP, IN B PIACCIONO DICKMANN E KOUAME

12 gennaio 2018

Sono due i nomi più caldi per la Sampdoria nelle ultime ore. Secondo quanto riporta Tuttosport i blucerchiati sarebbero pronti a pescare in cadetteria: nel mirino c’è Dickmann, l’esterno del Novara che può essere schierato su entrambe le fasce, ma anche la pista che porta al giovane Kouame, attaccante del Cittadella, non è da escludere. In uscita si lavora al prestito di Djiuricic direzione Benevento.