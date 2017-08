SAMP, IL NEWCASTLE ALZA L'OFFERTA PER PRAET

22 agosto 2017

Il Newcastle è pronto ad alzare l'offerta per Dennis Praet: la Sampdoria ha già rifiutato una prima proposta da 14 milioni da parte degli inglesi per il centrocampista belga classe 1994. E ora il Newcastle pensa a un rilancio da 18-19 milioni per convincere i blucerchiati a lasciar partire l'ex Anderlecht.