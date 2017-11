SAMP, IL DS OSTI: "TORREIRA A GENNAIO NON SI MUOVE"

4 novembre 2017

Il ds della Samp, Carlo Osti, ha ribadito che Lucas Torreira non lascerà i blucerchiati prima di giugno. "Lui è un giocatore della Sampdoria. Siamo contenti che i nostri gioielli siano monitorati da top club europei, vuol dire che il lavoro della direzione sportiva e degli osservatori è stato ottimo. Ma abbiamo sempre detto, Massimo Ferrero in primis, che la squadra a gennaio non sarà toccata. Ne parleremo semmai nel mercato estivo. Il ragazzo è tranquillo, ha sistemato il contratto, pensa a dare il meglio ogni domenica. Non penso ci sia bisogno di toccare nulla", ha detto alla Rai.