SAMP, IL BRASILIANO LUAN PER L'ATTACCO

7 agosto 2017

La Samp porta avanti da tempo la trattativa con il Gremio per l'attaccante brasiliano Luan Guilherme: il classe 1993 ha realizzato 13 gol e 5 assist in 20 gare nell'ultima stagione. Il presidente del club di Porto Alegre ha confermato a Globoesporte.com che quella dei blucerchiati è al momento l'unica offerta ufficiale. Al momento però i brasiliani non intendono mollare Luan per meno di 24 milioni.