SAMP, GIAMPAOLO: "VOCI DI MERCATO? NE PARLERO' DA LUNEDI'"

18 marzo 2017

Marco Giampaolo rimanda ogni discorso sulle voci di mercato a dopo la Juve. "Non voglio esimermi da nessuna di queste domande. Ora penso che la cosa più importante sia la partita. Gli interessi di ognuno non contano nulla di fronte all'impegno della squadra. Da lunedì risponderò a tutte le domande senza creare equivoci. Questa squadra se, ad oggi, ha avuto un pregio è stato di non lasciarsi influenzare", ha detto l'allenatore della Samp.