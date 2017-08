SAMP, GIAMPAOLO: "SCHICK E' COME SE NON CI FOSSE"

19 agosto 2017

Alla vigilia del debutto in campionato, Marco Giampaolo dà una sorta di addio a Patrik Schick, corteggiato dall'Inter. "Politicamente dovrei considerarlo un mio giocatore, praticamente no, perché l'ho visto solo per mezzo allenamento - le parole dell'allenatore della Samp -. Se anche restasse, non so quanto ci vorrà per rimetterlo a posto fisicamente e soprattutto mentalmente, per riportarlo ai livelli di attenzione che l'anno scorso gli hanno permesso di fare ciò che ha fatto. Ma, ripeto, per ora è come se non ci fosse".