SAMP, GIAMPAOLO: "NESSUN ACCORDO CON ALTRI CLUB"

20 febbraio 2017

"Come mi è già capitato di sottolineare in più occasioni, sto bene alla Sampdoria, ho un contratto che mi lega alla Samp fino al 30 giugno 2018 e la mia prospettiva è quella di proseguire e migliorare il rapporto di lavoro con il mio club". E' quello che si legge sul sito del club biancoceleste in una nota ufficiale che spegne tutte le voci di mercato che volevano l'allenatore già d'accordo con la Fiorentina per la prossima stagione.