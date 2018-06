SAMP, FERRERO: "TORREIRA? DIPENDE DAL NAPOLI"

4 giugno 2018

Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, ha rivelato a Radio Crc i retroscena di alcune trattative tra il club blucerchiato e il Napoli: “Torreira e Bereszynski al Napoli? A questa domanda può rispondere il club partenopeo, per Torreira ci sono stati degli approcci ma è finita lì. Poi De Laurentiis ha preso Ancelotti e magari dovrà confrontarsi con lui prima di decidere. C’è grande affetto e stima per il ragazzo, ma non è successo ancora nulla. Bereszynski non è in vendita”.