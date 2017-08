SAMP, FERRERO: "ZAPATA NO, LAVORIAMO SU MUNIR"

29 agosto 2017

Massimo Ferrero fa il punto sul mercato della Samp dopo l'incontro con la dirigenza del Napoli: "Zapata? No. Strinic? No. Tonelli? Si riaggiorneranno. Su Munir ci stiamo lavorando. Zapata al Sassuolo? Chiedetelo a loro. Schick alla Roma? Per me ieri è stata una giornata di grande tristezza ma anche di grande felicità perché abbiamo dato un giocatore importante, la Roma lo desiderava, andrà a giocare e farà il suo percorso".