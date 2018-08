SAMP, EKDAL: "FELICE DI TORNARE IN SERIE A"

16/08/2018

Albin Ekdal ha firmato ufficialmente per la Sampdoria, il centrocampista svedese ha affidato a Twitter le sue parole di soddisfazione per l’esito della trattativa e per il ritorno nel campionato italiano: “Sono molto grato e felice di aver firmato per la Sampdoria! Non vedo l'ora di giocare di nuovo in serie A e indossare questa bellissima maglia!”