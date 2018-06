SAMP, E' FATTA PER OMAR COLLEY

5 giugno 2018

E' praticamente fatta per il passaggio di Omar Colley alla Sampdoria. Il difensore del Genk, in scadenza col club belga nel 2019, arriva in blucerchiato per circa 8 milioni, bonus compresi. Il gambiano firmerà un triennale da 800mila euro a stagione. Il 25enna era già finito nel mirino della Samp lo scorso anno ma le richieste altissime del Genk avevano bloccato tutto.