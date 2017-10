SAMP, DS OSTI: "GIAMPAOLO CI PENSERA' BENE PRIMA DI LASCIARCI"

30 ottobre 2017

Marco Giampaolo sta facendo bene nel suo secondo anno a Genova e i dirigenti della Sampdoria apprezzano molto. In particolare il ds Carlo Osti, che si è preso una parte del merito: "Lo scoprii quando era il secondo di Adriano Buffoni a Giulianova. La Sampdoria è il club tagliato su misura per lui. È una società eccezionale che ti può far fare calcio come in un laboratorio. Prova schemi, non ha le pressioni di un grandissimo club metropolitano e senza tensioni ha l'opportunità di poter sempre lavorare al meglio anche tramite l'acquisto di giocatori importanti".



Poi ha mandato un messaggio indiretto all'allenatore: "Ha capito quanto sia importante la Samp per lui, ci penserà bene prima di lasciarla quando arriverà un'opportunità magari più gratificante. La Sampdoria è la squadra giusta per lui"