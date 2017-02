SAMP: DERBY MILANESE PER MURIEL

16 febbraio 2017

Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, si profila un derby di mercato per Luis Muriel. L'Inter ha già avuto contatti con la Sampdoria per portare il colombiano in nerazzurro in estate. Il Milan però non è stato a guardare e la chiave per anticipare l'Inter è Carlos Bacca, che potrebbe convincere l'ex Udinese a vestire il rossonero.