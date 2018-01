SAMP, CUOMO IN PRESTITO ALLA SPAL

18 gennaio 2018

Operazione in uscita per la Sampdoria. Con una nota il club blucerchiato ha reso noto di aver "ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, alla Spal l'attaccante Domenico Cuomo". E non solo. La società ha reso noto di "aver risolto consensualmente con il Livorno l'accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadziosmanovic. Gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo alla Reggina".