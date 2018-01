SAMP, COME EREDE DI VIVIANO PIACE SEMPER

9 gennaio 2018

Potrebbe esserci un cambiamento tra i pali della Sampdoria a partire dalla ripresa del campionato. Il club blucerchiato – come riportato da Tuttosport – non è più sicuro delle prestazioni di Viviano e starebbe sondando il mercato alla ricerca di un nuovo portiere. La scelta potrebbe ricadere presto su Adrian Semper, giovane numero uno croato della Lokomotiva Zagabria. Piace anche il connazionale Karlo Bartolec, terzino in forza al Nordsjaelland nel campionato danese.