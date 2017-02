SAMP, CASSANO NON PUO' PIU' ALLENARSI A BOGLIASCO

28 febbraio 2017

Cassano-Samp, una storia arrivata definitivamente ai titoli di coda: secondo quanto riportato da Sky Sport, la società blucerchiata non concederà più al giocatore la possibilità di continuare ad allenarsi a Bogliasco, come accaduto nei mesi precedenti. Se l'ex fantasista di Inter e Milan non si troverà un nuovo club, dopo aver rifiutato l'Entella, non avrà dunque la possibilità si proseguire la sua preparazione nel centro sportivo del club di Ferrero.