SAMP, C'E' UN PIANO PER TORREIRA

19 aprile 2017

Il futuro di Lucas Torreira è ancora tutto di decidere. Su espressa richiesta di Giampaolo, la Samp vorrebbe tenerlo e sta studiando un piano per convincere il giocatore a restare. Settimana prossima è in programma un incontro con l'agente del calciatore per fare il punto della situazione. Totteira ha un contratto in scadenza nel 2020, ma stando a Tuttosport, i dirigenti blucerchiati vorrebbero proporgli un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, chiedendo però l'inserimento di una clausola rescissoria nel contratto in vista di una cessione futura.