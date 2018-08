SAMP, C'E' L'INTESA PER ZAZA

17/08/2018

La Samp piazza il colpo per l'attacco. Dopo aver sondato il terreno per Mattia Destro, il club blucerchiato è riuscito infatti a trovare l'intesa con il Valencia per riportare in Italia Simone Zaza. Ferrero riempie così con l'attaccante ex Juve la casella vuota lasciata dalla partenza di Duvan Zapata, ceduto in prestito all'Atalanta. Zaza arriva a Genova a titolo definitivo, con un pagamento dilazionato su due stagioni: 2 mln subito, 12 l'anno prossimo.