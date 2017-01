SAMP, BUDIMIR RICHIESTISSIMO

26 gennaio 2017

Ante Budimir richiestissimo sul mercato. L'attaccante della Sampdoria, acquistato la scorsa estate dal Crotone, non ha trovato lo spazio sperato in maglia blucerchiata, chiuso da Muriel, Quagliarella ed il sorprendente Schick. Il croato piace ai calabresi, che vorrebbero riportarlo in squadra dopo l'ottima stagione dell'anno scorso. Da non scartare le ipotesi Bologna, Pescara e Palermo. Sullo sfondo il Benevento. Lo riporta calciomercato.com.