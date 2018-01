SAMP, BERESZYNSKI PIACE ALLE BIG ITALIANE

9 gennaio 2018

Secondo i media polacchi il terzino sinistro della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, è oggetto del desiderio delle big di serie A. In prima linea ci sarebbe il Napoli, alla ricerca di un giocatore di quel ruolo a causa dell'infortunio di Ghoulam. Oltre agli azzurri, le altre italiane interessate al terzino blucerchiato sarebbero Milan, Inter e Roma: per tutte, però, sarebbe un'operazione che andrebbe in porto solo in estate.