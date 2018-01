SAMP, ANDERSON E BESSA NEL MIRINO

20 gennaio 2018

La Sampdoria prova a puntellare difesa e centrocampo sul mercato di gennaio. Ai blucerchiati – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – piace l’esterno Anderson, attualmente in forza al Bari e su cui viene registrato il forte pressing anche della Fiorentina. Non è la sola idea però per rinforzare la squadra, in pole position c’è il centrocampista Bessa del Verona finito di recente anche nel mirino del Bologna.