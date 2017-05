SAMP, ANCHE IL DORTMUND SU SCHICK

3 maggio 2017

Patrik Schick continua a infiammare il mercato: per l'attaccante ceco della Sampdoria non è solo una sfida tra Juventus e Inter. Secondo il Secolo XIX nonostante i nerazzurri siano in vantaggio nelle trattative, ci sarebbe da registrare anche il forte interesse del Borussia Dortmund con il club tedesco pronto a formulare un'offerta per il patron Ferrero.