SAMP: AGENTE SCHICK "TRE SQUADRE SU DI LUI"

10 agosto 2017

"Ci sono tre squadre in corsa, ma siamo solo all'inizio". Parole dell'agente di Patrik Schick, Pavel Paska, a Isport.cz, come riportato da fcinternews. "La clausola rescissoria non vale più dal 15 luglio e una cosa è certa, che il prezzo del giocatore sarà considerevolmente più alto di quello della clausola".