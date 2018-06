SAMP: ACCORDO CON BERISHA

14/06/2018

Dopo l'acquisto in prestito di Alex Ferrari, la Samporia è pronta ad ufficializzare un nuovo arrivo. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista kosovaro lo scorso anno in forza al Salisburgo. Il classe '93, dopo alcuni giorni di corteggiamento, ha accettato la proposta dei blucerchiati che in settimana avevano già raggiunto l'accordo con il club austriaco. Affare da 8 milioni di euro, programmate in settimana le visite mediche.