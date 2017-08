SABATINI: "NON È DETTO CHE ARRIVI UN DIFENSORE"

31 agosto 2017

L'Inter al lavoro per un centrale difensivo? Sì, ma non necessariamente. Dopo i sondaggi per Rolando, la pista Mustafi sfumata e l'impossibilità di arrivare a Mangalà, ecco che Sabatini ha spiegato che l'Inter potrebbe puntare sul giovane l'anno scorso in Primavera Zinho Vanheusden: "Non è detto che arrivi un difensore, in queste ore stanno salendo le quotazioni di Vanheusden".