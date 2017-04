RUMMENIGGE: "VORREI DYBALA AL BAYERN"

1 aprile 2017

Karl-Heinz Rummenigge non ha nascosto di essere affascinato da Dybala. "Ci sono parecchi giocatori bravi nelle diverse società. Penso a uno come Dybala che gioca nella Juve. Il problema è che nessun giocatore bravo viene venduto. O si spara un prezzo fuori dal normale, o non viene venduto. Quindi giocatori bravi oggi né da noi, né nella Juve, né nel Real Madrid, né nel Barcellona vengono venduti anche se le offerte sono grandi", ha detto il dirigente del Bayern Monaco al Corsport.