RUMMENIGGE: "VIDAL RESTA AL 100%"

28 luglio 2017

Karl-Heinz Rummenigge gela l'Inter, decisa a puntare tutto su Arturo Vidal: "Escludo al 100% la partenza di Arturo, per noi è un calciatore fondamentale. Non ho sentito nessuno dell’Inter fino a questo momento, mi sono limitato a leggere ciò che è stato scritto. Un’eventuale offerta nerazzurra sarebbe comunque inutile, la decisione di proseguire con Vidal è stata presa tempo fa. Confronti con lui? Lo ha avuto Ancelotti: la porta è chiusa al 100%. E questo indipendentemente dall’offerta: quando il Bayern decide di non privarsi di un giocatore la cifra non conta" ha detto a TuttoMercatoWeb il Ceo dei bavaresi.